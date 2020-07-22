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    22 июля 2020, 13:00

    Разрешенную скорость на одном из участков трассы М11 «Нева» увеличили до 130 км/ч

    Анатолий Минкин

    Увеличенный скоростной режим ввели на участке с 334-го по 543-й километр платной трассы М11 «Нева». На протяжении этого пути водители могут двигаться со скоростью 130 километров в час начиная со среды, 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».

    Этот участок трассы проходит по Тверской и Нижегородской областям. Теперь 335 километров пути машины преодолеют всего за 2,5 часа.

    В «Автодоре» отметили, что увеличенный скоростной режим можно вводить на трассах высшей технической категории, где встречные потоки разделены. На М11 нет пешеходных переходов и пересечений на одном уровне. Все участки дороги, начиная с 58 километра и до Санкт-Петербурга, полностью освещены.

    Госкомпания планирует увеличить скоростной режим на всех участках категории 1А, которые находятся в ее управлении. Это увеличит пропускную способность трассы и позволит равномерно распределять транспортные потоки.

    Кроме того, это позволит снизить количество аварий с тяжелыми последствиям. По статистике, на платных участках дороги происходит в два раза меньше ДТП, чем на бесплатных дорогах. За пять месяцев текущего года этот показатель на платных участках снизился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

    Ранее стало известно, что «Автодор» планирует повысить скоростной лимит на платных трассах до 150 километров в час. Водители смогут разгоняться на трассах: М11 «Нева», М4 «Дон» и ЦКАД в Московской области.

    Новости SMI.FM