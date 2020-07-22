Разрешенную скорость на одном из участков трассы М11 «Нева» увеличили до 130 км/ч

Этот участок трассы проходит по Тверской и Нижегородской областям. Теперь 335 километров пути машины преодолеют всего за 2,5 часа.

В «Автодоре» отметили, что увеличенный скоростной режим можно вводить на трассах высшей технической категории, где встречные потоки разделены. На М11 нет пешеходных переходов и пересечений на одном уровне. Все участки дороги, начиная с 58 километра и до Санкт-Петербурга, полностью освещены.

Госкомпания планирует увеличить скоростной режим на всех участках категории 1А, которые находятся в ее управлении. Это увеличит пропускную способность трассы и позволит равномерно распределять транспортные потоки.

Кроме того, это позволит снизить количество аварий с тяжелыми последствиям. По статистике, на платных участках дороги происходит в два раза меньше ДТП, чем на бесплатных дорогах. За пять месяцев текущего года этот показатель на платных участках снизился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ранее стало известно, что «Автодор» планирует повысить скоростной лимит на платных трассах до 150 километров в час. Водители смогут разгоняться на трассах: М11 «Нева», М4 «Дон» и ЦКАД в Московской области.