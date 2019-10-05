Разработку летающих автомобилей начнут в Новосибирске

Проектная лаборатория перспективных летательных аппаратов создана на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина.

Специалисты должны разработать технический облик транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой, который потом будут называть «летающим автомобилем». Также им предстоит создать полномасштабный демонстратор машины, испытать ТС на земле и в воздухе.

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Машины нового поколения смогут взлетать и садиться на площадку размером 50 метров и с высотной границей до 15 метров. Дальность полета — тысяча километров, максимальная скорость — более 300 километров в час.

Впервые о планах создать «летающий внедорожник» заговорили в 2017 году. Такая машина нужна для перевозки грузов и пассажиров весом от ста до тысячи килограммов. Важный момент: это ТС — не беспилотник, но его оснастят автоматической системой управления. Предполагается, что аппарат пригодится и для спасательных операций.