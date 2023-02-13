Транспорт 13 февраля 2023, 17:59 Разработчики представили седан Hyundai Solaris нового поколения

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Седан Hyundai Verna/Solaris нового поколения получил совершенно новый дизайн, объединяющий в себе элементы других актуальных моделей Hyundai. Об этом написали «Известия» со ссылкой на официальный сайт компании Hyundai Motor.

Новый автомобиль появится в Индии в мае 2023 года. Разработчики сделают машину более динамичной и спортивной, оснастив ее двумя бензиновыми двигателями. Полуторалитровый атмосферный мотор и его наддувная версия будут иметь мощность до 160 лошадиных сил.

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Производство Hyundai Verna/Solaris нового поколения начнут в ближайшие месяцы.

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