Транспорт 23 августа 2023, 10:13 Размытый участок БАМ открыли для сквозного движения РЖД сообщили о возобновлении сквозного движения по БАМ после ремонта РИА «Новости»

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Первый пассажирский поезд прошел по перегону Нижнеангарск — Холодная. Холдинг «Российские железные дороги» объявил о возобновлении сквозного движения по размытому участку Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщил ТАСС.

«Сквозное движение поездов по БАМу открыто», — заявила пресс-служба.

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Рабочие восстановили пути в месте размыва, и по дороге пустили поезда. Первый пассажирский состав проехал по перегону Нижнеангарск — Холодная 23 августа в 08:20. Грузовое движение тоже возобновили.

О приостановке движения по БАМ объявили 20 августа. В Бурятии река Холодная вышла из берегов. Вода размыла около 200 метров железной дороги и вывела из строя не менее 10 опор контактной сети. Восстановительные работы, по прогнозу главы республики Александра Цыденова, планировали закончить 26 августа.

РЖД начали укладку новых путей 21 августа, сообщили «Известия». К работе привлекли 200 специалистов и технику.