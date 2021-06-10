«Раздражает, но лучше оставить». Названо последствие отмены обязательного ТО для легковушек

Владельцам легковых автомобилей могут отменить прохождение техосмотра в обязательном порядке, а также при получении ОСАГО. Автоэксперт Михаил Колодочкин в разговоре с «360» отметил, что это может привести к разгильдяйству на дорогах.

Эксперт согласен с главой Госавтоинспекции Михаилом Черниковым, который заявил, что автолюбители должны быть заинтересованы в исправности своего транспорта, поэтому будут проходить техосмотр добровольно.

«Тут логика есть. С одной стороны, все прекрасно понимают, что техосмотр — это формальность, которая всех автовладельцев раздражает, которая никому не нужна и которую все всеми силами пытаются обойти. Но с другой стороны, техосмотр — это единственный на сегодняшний день механизм, который хоть как-то заставляет владельца хотя бы раз в год-два проверить автомобиль, пусть и формально», — сказал Михаил Колодочкин «360».

Он считает, что страшилка для автовладельцев в виде техосмотра нужна, иначе будет полное разгильдяйство на дорогах.

«Наверное, лучше оставить [обязательным], но как владельца автомобиля техосмотр меня раздражает», — добавил эксперт.

Он отметил, что сомневается, что будет много желающих добровольно проходить техосмотр.

Ранее в Министерстве внутренних дел России разработали предложение, по которому российские владельцы легковых машин станут проходить технический осмотр добровольно, сообщила «Газета.ru». Также россиянам с конца августа можно будет оформить полис ОСАГО без диагностической карты по итогам техосмотра.