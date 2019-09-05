Расписание транспорта в Подмосковье изменится на выходные. Как он будет работать?

В предстоящие выходные изменится работа общественного транспорта в Московской области. Также ожидаются ограничения на дорогах, сообщил Минстранс региона.

Общественный транспорт

Так, на Савеловском направлении до 8 сентября из-за ремонта на перегоне Марк — Лобня у некоторых электропоездов и аэроэкспрессов между Москвой и аэропортом Шереметьево изменится время отправления, прибытия и количество остановок.

Кроме того, поезда «Ласточка» будут ходить каждые 10 минут в связи с празднованием Дня город в Москве с 7 на 8 сентября. Кстати, в столице изменится расписание Московского центрального кольца (МЦК) — электрички будут следовать по маршрутам всю ночь.

Также с 5 по 8 сентября на участке Звенигород-Голицыно будет работать компенсационный автобус. Он будет отправляться от остановки «Станция Звенигород» в 07:45 и проследует с промежуточными остановками «Скоротово», «Лесхоз», «Школьная». Автобус назначен в связи с отменой рейса № 6222 в связи с работами на Савеловском направлении.

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А что будет на дорогах?

На трассе А-108, на участке от Каширского до Симферепольского шоссе и на участке от Ярославского до Горьковского шоссе, введено ограничение пропускной способности из-за строительства путепроводов. На дороге А-107, на участках от Симферопольского до Брестского шоссе и от Егорьевского до Рязанского шоссе, ведутся работы по реконструкции. Движение транспорта ограничено.

На дороге А-106, на Рублево-Успенском шоссе, проводится реконструкция в районе подъезда к городу Одинцово. Там тоже возможны ограничения движения транспорта.

Введены ограничения скорости из-за ремонта на трассе М-7 «Волга», а Богородском округе и в Павловском Посаде.

Источник фото: ru.wikimedia.org

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Большое кольцо тоже ждут перемены. 6 сентября с 4:00 до 11:00 для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Малино в Ступине. Объезд возможен через сельское поселение Аксиньино.

Введут временные ограничения и в Коломне. 7 сентября с 07:00 до 16:00 изменят движение транспорта в связи с проведением благотворительного забега «Пульс добра».

Кроме того, предстоят ограничения движения в Волоколамске на Советской улице, в Истре на Волоколамском шоссе с 85,7 по 95,4 километра, на трассе М-10 с 0 по 2,6 километра, на дороге М-5 с 19,9 по 25,3 километра в районе поселка Володарского, на участках «МКАД — Измайлово», «ММК — Раменское — Софьино», «МБК — Никольское — Сафониха».

Появятся ограничения и на Дмитровском шоссе. Там ведется реконструкция участков с 23,5 по 24,2 километра и с 26,1 по 29,6 километра. На Ярославском шоссе могут быть пробки с 29,4 по 35,2 километра, а на Новорязанском — с 22,4 по 26 километр. Из-за ремонта путепровода на трассе М-2 «Крым» и ремонта моста через реку Оку тоже возможны заторы. Изменится движение на участках «МКАД — Измайлово» с 0 по 0,9 километра, «М-3 „Украина“ — Афанасовка — Савеловка — Могутово» с 2 по 8,6 километра.