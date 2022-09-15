Расписание «Сапсана» и «Невского экспресса» поменяется с октября | 360°

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Расписание «Сапсана» и «Невского экспресса» поменяется с октября

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Поезда «Сапсан» и «Невский экспресс» начнут ходить по новому расписанию в октябре. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на сайт РЖД.

«Сапсаны» из Санкт-Петербурга в Москву и обратно отправятся 24 и 31 октября, 2, 10, 14 ноября. Точное время указано на сайте РЖД.

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«Невский экспресс» будет ездить в Москву в те же дни, кроме 31 октября в 6:50. Из Москвы он проследует в 19:40.

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РЖД

Санкт-Петербург

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