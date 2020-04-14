    14 апреля 2020, 23:50

    Расписание расписание МЦД-2 на время изменят

    Александра Каширина

    С 15 апреля изменится расписание электропоездов МЦД-2 на центральном участке Курского и Рижского направлений. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
    Расписание расписание МЦД-2 на время изменят

    Поезда, следующие до Нахабино не будут останавливаться на станции Каланчевская. На центральном участке МЦД-2 все еще ведутся строительные работы, поэтому график движения здесь временно изменят в ночь с 14 на 15 апреля.

    Чтобы из Подольска доехать до станции Каланчевская, горожанам надо будет сначала доехать до станции Рижская, а после пересесть на встречный поезд. Чтобы отправиться в сторону Нахабино, необходимо будет осуществить посадку на станции Курская. Для этого будет достаточно одного билета.

    С 15 апреля для проезда в общественном транспорте столицы и Подмосковья необходим будет цифровой пропуск. Более подробно о расписании пригородных поездов можно узнать на официальных сайтах или в приложениях.

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