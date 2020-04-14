Расписание расписание МЦД-2 на время изменят

Поезда, следующие до Нахабино не будут останавливаться на станции Каланчевская. На центральном участке МЦД-2 все еще ведутся строительные работы, поэтому график движения здесь временно изменят в ночь с 14 на 15 апреля.

Чтобы из Подольска доехать до станции Каланчевская, горожанам надо будет сначала доехать до станции Рижская, а после пересесть на встречный поезд. Чтобы отправиться в сторону Нахабино, необходимо будет осуществить посадку на станции Курская. Для этого будет достаточно одного билета.

С 15 апреля для проезда в общественном транспорте столицы и Подмосковья необходим будет цифровой пропуск. Более подробно о расписании пригородных поездов можно узнать на официальных сайтах или в приложениях.

В Telegram и в соцсети «ВКонтакте» Минтранс Подмосковья запустил опрос: «Каким видом общественного транспорта вы сейчас пользуетесь?». Можно проголосовать и оставить отзыв.