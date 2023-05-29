Транспорт 29 мая 2023, 13:06 Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменится 10 и 11 июня Дептранс Москвы: поезда на Курском и Рижском направлениях D2 изменят расписание Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменится 11 и 12 июня. Они будут курсировать иначе с 3:00 до 15:00, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По информации из источника, в это время большая часть поездов проследует от/до станций Царицыно и Перерва вместо Курского вокзала и от/до Стрешнево и Курского вокзала на Рижском направлении.

Реклама

Интервал движения увеличат до 20-30 минут, на некоторых участках до полутора часов. Часть поездов отменят на обоих направлениях.

Изменения в расписании связаны с капитальным ремонтом железнодорожных путей.

Специалисты рекомендуют временно воспользоваться Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской, Серпуховско-Тимирязевской линиями метро, а также МЦК и наземным транспортом.

Также до начала июня изменится и расписание электричек на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, а часть из них отменят. Пассажиров попросили заранее ознакомиться с изменениями в графике пригородных электричек.