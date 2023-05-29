29 мая 2023, 13:06
Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменится 10 и 11 июня
Дептранс Москвы: поезда на Курском и Рижском направлениях D2 изменят расписание
Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменится 11 и 12 июня. Они будут курсировать иначе с 3:00 до 15:00, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
По информации из источника, в это время большая часть поездов проследует от/до станций Царицыно и Перерва вместо Курского вокзала и от/до Стрешнево и Курского вокзала на Рижском направлении.
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Интервал движения увеличат до 20-30 минут, на некоторых участках до полутора часов. Часть поездов отменят на обоих направлениях.
Изменения в расписании связаны с капитальным ремонтом железнодорожных путей.
Специалисты рекомендуют временно воспользоваться Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской, Серпуховско-Тимирязевской линиями метро, а также МЦК и наземным транспортом.
Также до начала июня изменится и расписание электричек на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, а часть из них отменят. Пассажиров попросили заранее ознакомиться с изменениями в графике пригородных электричек.
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Москва 2023
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