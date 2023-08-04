Транспорт 04 августа 2023, 10:24 Расписание поездов на двух направлениях МЦД-1 изменится с 5 по 7 августа Дептранс сообщил об изменениях в расписании поездов 5–7 августа на двух направлениях МЦД-1 Сайт мэра и правительства Москвы

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С 03:00 субботы, 5 августа, до 03:00 понедельника, 7 августа, поезда на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 будут курсировать по измененному расписанию. Это связано со строительством ТПУ «Лианозово», объяснили в департаменте транспорта города Москвы.

По информации ведомства, в эти три дня часть поездов отменят, частично увеличат интервалы движения до 1,5 часа. Некоторые станции поезда проедут без остановок.

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Кроме этого, в выходные дни по очереди закроют пути на участке от Бескудниково до Лобни. Также «Аэроэкспрессы» в Шереметьево будут ездить реже. Дополнительно будут работать экспресс-автобусы № 1195 до аэропорта от станции метро «Ховрино».

«Это нужно для строительства Лианозово — скоро здесь появится обновленная станция D1 и пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию метро. Работы пройдут в выходные дни, когда пассажиропоток наименьший», — уточнили в ведомстве.

Дептранс порекомендовал москвичам заранее планировать свои маршруты.

Ранее сообщили, что расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в выходные.