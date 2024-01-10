Транспорт 10 января 2024, 19:04 Расписание поездов МЦД-1 изменится в январе Дептранс Москвы: расписание поездов МЦД-1 изменится 14, 21 и 28 января РИА «Новости»

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По воскресеньям, 14, 21 и 28 января, с 2:00 до 15:00, изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Так, на Белорусском направлении поезда будут следовать с интервалом в один час, а на части маршрутов изменится количество остановок.

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Интервал поездов Савеловского направления увеличится до 1,5 часа. У отдельных поездов также произойдут изменения в списке остановочных пунктов.

Кроме того, 14 и 28 января до 15:00 будет закрыто движение по направлению в Москву между Савеловским вокзалом и Бескудниково, а 21 января — путь в обратном направлении.

Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево в указанные дни тоже будут ходить реже, чем обычно. Альтернативой может стать автобус № 1195 от метро «Ховрино» с отправлением каждые 10 минут. Детальная информация о расписании движения автобусов и Аэроэкспрессов будет доступна на официальном сайте перевозчика.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичным транспортом в праздничные дни воспользовались 63,5 миллиона раз.