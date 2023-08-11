Транспорт 11 августа 2023, 17:50 Расписание поездов Ленинградского направления изменится 12–14 августа Дептранс Москвы: расписание поездов Ленинградского направления изменится 12–14 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В эти выходные и в понедельник поезда Ленинградского направления будут следовать, согласно измененному расписанию. Так, на пути в Москву они не будут останавливаться на четырех станциях: Левобережная, Ховрино, Грачевская и Моссельмаш. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

По информации ведомства, часть поездов проследует от или до станций Сходня и Химки. Некоторые из них дальнего пригорода будут курсировать от или до Поварово. Часть составов проедет без остановок от Ленинградского вокзала до Зеленограда.

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Кроме этого, некоторые поезда отменят, а другие будут ездить с увеличенным интервалом до 1,5 часа.

В понедельник дептранс посоветовали воспользоваться наземным транспортом, следующим из Зеленограда, от станции Молжаниново, Грачевская, Левобережная, Химки и Сходня. С этой целью для пассажиров организовали несколько маршрутов.

Такие изменения необходимы для запуска МЦД-3, заключили в ведомстве.

Ранее в ведомстве сообщили об обкатке новых поездов без пассажиров 15 и 16 августа.