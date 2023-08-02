Транспорт 02 августа 2023, 17:48 Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в выходные Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 4 по 7 августа Информационный центр РЖД

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В расписании пригородных поездов на Киевском направлении МЖД к выходным организуют технические окна для модернизации инфраструктуры на станции Апрелевка. Об этом рассказали в информационном центре РЖД.

Из-за работ на станции Апрелевка несколько электричек выведут из расписания полностью, а некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту. Кроме того, для части составов пришлось поменять время прибытия и отправления, а также количество остановок на пути следования.

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«В течение 72 часов на участке Апрелевка — Селятино железнодорожники проведут работы по переключению второго главного пути на новую ось, укладке пяти стрелочных переводов и участков пути общей протяженностью 300 метров, балластировке и выправке пути, а также обустройству контактной сети и элементов цифровой системы управления движения в автоматическом режиме», — заявили в ведомстве.

Пассажирам напомнили, что ознакомиться с расписанием можно в приложении РЖД и на остановочных пунктах и вокзалах.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, глава городского округа Балашиха Сергей Юров и руководство Московской железной дороги проверили в Балашихе готовность станций будущего МЦД-4.