Транспорт 13 декабря 2023, 18:18 Расписание движения поездов МЦД-3 изменится на следующей неделе Расписание движения поездов МЦД-3 и МЖД изменится 19, 20 и 23 декабря РИА «Новости»

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В ночное время 19, 20 и 23 декабря в столичном регионе изменится расписание движения поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Причиной станет модернизация контактной сети на участке от Москва-Пассажирская-Казанская до Перово. Для ее проведения понадобятся технологические перерывы 19, 20 и 23 декабря. Работы будут производить в ночное время с 00:05 до 6:15 утра, чтобы не затронуть график движения поездов в часы пик утром и вечером. Для модернизации понадобится временно прекратить движение сначала по одному, затем по другому из двух основных путей.

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Отдельные поезда будут следовать по сокращенным маршрутам, а часть рейсов уберут из расписания на время.

Пассажиров призвали проявить понимание к необходимым работам и заблаговременно ознакомиться с обновленным расписанием. Информацию можно уточнить на железнодорожных станциях, на сайте ОАО «РЖД» в разделе для пассажиров, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее интервалы между рейсами на МЦД-3 увеличили из-за снегопада.