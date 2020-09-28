Раскрыты уловки мошенников, которые «продают» машины с пробегом

Цены на новые автомобили все выше, поэтому часто люди задумываются о покупке машины с пробегом. Однако человек должен крайне внимательно отнестись к выбору транспортного средства, если ищет его в интернете. Ведь мошенники нередко пытаются заработать на доверчивых автолюбителях.

«Чем тяжелее экономическая ситуация, тем чаще мошенники пытаются заработать. Сейчас таких попыток будет еще больше на фоне дефицита хороших с точки зрения технического состояния и юридической чистоты автомобилей», — рассказала газете «Известия» редактор автомобильного сайта Drom.ru Ирина Зверкова.

Дефицит на рынке вторички действительно существует. Аферисты порой не собираются вообще продавать машину, они хотят обманным путем получить деньги.

Чаще всего это происходит так: мошенник публикует объявление о продаже авто в хорошем состоянии по невысокой цене. При этом он подчеркивает, что готов задешево отдать машину, потому что ему срочно нужны деньги.

Когда человек звонит продавцу, то тот говорит, что к нему уже едут перекупщики. Однако он хочет передать любимое авто частному лицу. При этом покупатель должен гарантировать продавцу, что действительно приедет. Для этого аферист просит перечислить ему некую сумму в качестве подтверждения. После этого он, естественно, больше не отвечает на звонки. Об этом рассказала изданию руководитель пресс-службы «Авто.ру» Валентина Ананьева. По ее словам, мошенники в объявлении используют снимок чужого автомобиля, описание выдумывают.

Также эксперты предупреждают, что часто люди скрывают информацию, которая негативно сказывается на цене. Для этого скручивают пробег, скрывают данные о серьезных ДТП или о том, что авто в угоне.

С помощью современных сайтов можно максимально проверить машины. Для этого создатели используют базы ГИБДД, Федеральной нотариальной палаты, РСА, Росстандарта, арбитражных судов.

Потенциальный покупатель может ознакомиться с историей продаж и регистрацией, с пробегом на момент продажи, количестве владельцев. Также указывается информация о количестве штрафов, техосмотре, ремонте и так далее.

Ранее стало известно, что Peugeot презентовала самые мощные модели машин. Речь идет о седане Peugeot 508 и универсале Peugeot 508 SW.