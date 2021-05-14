Раскрыты подробности о новом кроссовере BMW X3

Модель BMW X3 стала выглядеть более спортивной. Официальную премьеру автомобиля назначили на июнь. Об этом рассказало РИА ФАН.

Изображения кроссовера выложили на странице министерства промышленности КНР. Новый дизайн может похвастаться видоизмененным бампером, модернизированной решеткой радиатора и иным оформлением выхлопных патрубков. Помимо прочего, обновленный вид имеют фары машины.

Сообщается, что BMW X3 следующего поколения оставит 2,0-литровый турбированный силовой агрегат, который будет выдавать до 204 или 280 лошадиных сил. Мотор сочетается с 8-ступенчатой АКПП и опциональной системой полного привода. Премьерный показ автомобиля запланирован на июнь. На отечественном рынке предыдущая сборка данной модели продается по цене от 4,17 миллиона рублей.