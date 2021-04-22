Раскрыта уничтожающая двигатель привычка водителей

Многие автолюбители привыкли долго прогревать машину перед поездкой. Однако долгая работа авто на холостых оборотах может «убить» двигатель, утверждают эксперты.

Сайт «Автовзгляд» написал, что долгое прогревание может снизить ресурс мотора. На низких оборотах снижается скорость циркуляции моторного масла.

«Ведь давление жидкости, а также объем прокачанной смазки по всей масляной системе напрямую зависят от количества оборотов двигателя», — отметило издание.

В публикации также говорится, что смазка элементов в современном двигателе происходит комбинированным способом. Оно поступает к наиболее нагруженным узлам под давлением, к менее нагруженным — разбрызгиванием или самотеком. По причине низкого давления масла может произойти износ маслонасоса, а также масляное голодание всего устройства.

Топливно-воздушная смесь при долгой работе на холостых оборотах сгорает неэффективно. Из-за этого несгоревшее топливо с примесью масла попадает на соты нейтрализатора и забивает их, узел начинает разрушаться.

Задиры в цилиндрах могут появиться, когда керамические частицы от нейтрализатора засасывает в мотор. В итоге машине также может понадобиться капитальный ремонт.