Раскрыт способ продления срока службы автомобиля
Каждый водитель хочет, чтобы его машина прослужила как можно дольше. Если выполнять определенные рекомендации, то жизнь авто удастся продлить, заявил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.
«Все достаточно просто: нужно выполнять те рекомендации, которые предусматривает производитель. Периодичность технического обслуживания, которую он указывает, берется не с потолка. Она определяется методами, которые обеспечивают минимальные затраты на обеспечение работоспособного состояния длительный период», — пояснил эксперт радио Sputnik.
Он добавил, что не стоит пытаться перевыполнить сроки техобслуживания, установленные производителем. В качестве примера он привел масло, от частой замены которого нет смысла. При этом Зиманов подчеркнул важность своевременного прохождения профилактических работ и диагностики. Обращаться можно не только в официальные дилерские центры, но и обычные автосервисы.
«Самое важное — не где, а как. Если вы уверены, что вне дилерской станции вам обеспечат хорошее качество, спокойно можно туда ехать», — сказал Зиманов.
Эксперт предупредил, что единственной сложностью может быть отсутствие в автосервисе специальных инструментов. Бывает и так, что в обычном сервисе физически не смогут качественно выполнить отдельные виды работ.