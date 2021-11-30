Раритетный советский лимузин продадут в Москве

Раритетный советский лимузин ЗИЛ-114, который построили в 1973 году, выставили на продажу. Объявление появилось на сайте «Авто.ру». Стоимость машины составляет 17,9 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия».

Источник фото: & Ralf Christian Kunkel , Germany — 1971-1978 Zil 114 Limousine (USSR) Uploaded by DL24

Пробег авто составляет 34 тысячи километров. При этом все детали, установленные в машине, оригинальные. Лимузин до сих пор на ходу, он проходил систематическое техобслуживание. В нем установлен семилитровый бензиновый двигатель мощностью 303 лошадиных силы. Также автомобиль обладает трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Такие модели выпускали ограниченным тиражом на заводе имени Лихачева (ЗИЛ) по специальному государственному заказу. На них ездило высшее руководство страны. Такие машины входили в состав правительственных кортежей, а также использовались на парадах и торжествах.

Ранее на онлайн-сервисе Avito появилось объявление о продаже дворца в Екатеринбурге. Владелец хочет получить за него практически 23 миллиона рублей.