Ранившего трех рабочих мужчину ищут в Ингушетии

На автодороге «Кавказ» 30 ноября неизвестный мужчина затеял ссору с дорожными рабочими. Он сделал три выстрела из травматического пистолета. Все трое обратились за медицинской помощью. Один из рабочих был госпитализирован.

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По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, которое предусматривает до двух лет лишения свободы.

«В субботу неустановленный мужчина, находясь напротив одного из домовладений на улице Бакинская в Назрани, учинил ссору с работниками фирмы по укладке асфальтобетонного покрытия на федеральной автодороге „Кавказ“, произвел в них выстрелы из травматического пистолета и скрылся с места происшествия», — сообщили в региональном МВД.

Пострадали трое граждан в возрасте 30-38 лет. Сотрудники полиции проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий и выясняют подробности произошедшего.