Транспорт 30 мая 2023, 19:15 Рамы автомобилей марки Jeep отремонтируют за счет компании в Москве Росстандарт: автомобили марки Jeep отозвали для бесплатной диагностики и ремонта в Москве Unsplash

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Более 140 автомобилей марки Jeep отозвали для диагностики и ремонта. Специалисты обнаружили, что у машин проблемы с рамами, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Рама может иметь неиспользуемую шпильку, которая при ДТП способна войти в соприкосновение с топливным баком. Это при определенных условиях может вызвать утечку топлива. На всех транспортных средствах осмотрят рамы и при необходимости удалят неиспользуемые шпильки.

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Владельцам автомобилей сообщат в письменном виде о том, что они должны прийти в ближайший дилерский центр. Однако водители и сами вправе определить, попадает их машина под отзыв или нет. Все работы будут бесплатными.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что китайский автопром развивается семимильными шагами, поэтому машины уже могут конкурировать с ведущими брендами.