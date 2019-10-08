  • «Радиоактивный» поезд убрали с путей Белорусского вокзала

    08 октября 2019, 21:22

    Анастасия Кукова, Иван Степанов

    Прибывший из Берлина в Москву поезд, в котором был обнаружен высокий радиационный фон, уже убрали с путей Белорусского вокзала. Его уже проверили сотрудники МЧС и РЖД.
    «Радиоактивный» поезд убрали с путей Белорусского вокзала

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    По данным источников «360», нестандартно высокий фон обнаружили в купе для маломобильных граждан польские таможенники. Поезд был задержан и обыскан. Следов взрывчатки найдено не было.

    Как предположил в беседе с редакцией начальник депо, которое обслуживало поезд Дмитрий Архипов, фон мог повыситься из-за онкобольных пассажиров, ехавших на лечение в Германию.

    Однако заведующий отделом организации медицинской помощи при радиационных авариях, доктор биологических наук, профессор Григорий Аветисов сообщил «360», что химиотерапия не оставляет следов радиации.