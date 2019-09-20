Ради безопасности жителей. Акция по соблюдению скоростного режима пройдет в Подмосковье

В Московской области с октября по декабрь пройдет социальная кампания «Некуда спешить». Цель акции — повышение уровня безопасности и соблюдение скоростного режима на дорогах региона.

«Мы продолжаем работу, направленную на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике. С 1 октября в Подмосковье стартует кампания по соблюдению скоростного режима «Некуда спешить», — рассказал Виктор Кузнецов, начальник УГИБДД Московской области генерал-майор полиции.

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В Подмосковье продолжают проводить специальные кампании для снижения количества аварий на дорогах. Так, 1 сентября завершилась акция «Маленький пассажир — большая ответственность!». Сотрудники ГИБДД провели более 600 проверок и 275 рейдов по контролю за соблюдением правил перевозки детей. В итоге обнаружили свыше 5,4 тысячи нарушений.

Также в Московской области планируют установить направленную подсветку на пешеходных переходах.

«В рамках пилотного проекта такое инновационное решение будет применено на 45 пешеходных переходах в Одинцове, Красногорске и Истре. В следующем году эту программу планируется применить на территории всей Московской области», — отметил Виктор Щулепников, начальник Управления организации безопасности дорожного движения Минтранса региона.

В 2019-м Подмосковье вошло в состав участников нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С его помощью к концу года более 65% региональных дорог будут соответствовать нормативным требованиям. А к 2024-му количество ДТП может уменьшиться в два раза.