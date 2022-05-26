Петербургское метро изменит режим работы в День города

В День города метро Санкт-Петербурга изменит режим своей работы. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

Метрополитен будет работать всю ночь в период с 28 по 29 мая. Подобные изменения ввели в связи с рядом запланированных праздничных мероприятий. Кроме того, интервал движения поездов планируют увеличить. А в период с двух часов ночи до 4:30 жетоны можно будет приобрести только за наличные. При этом оплатить проезд в турникетах можно всеми видами проездных билетов.