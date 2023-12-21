Транспорт 21 декабря 2023, 16:08 Работы по ремонту дорог в России опередили график Путин: около 83% дорог привели в порядок в крупнейших городских агломерациях РИА «Новости»

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Около 83% дорожной сети в крупнейших городских агломерациях привели в порядок. Работы идут с опережением графика. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«На 1 декабря в нормативное состояние приведено 83% дорожной сети в крупнейших городских агломерациях», — отметил он.

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По словам главы государства, работы по ремонту быстро. Президент уточнил, что 85% дорог в крупнейших агломерациях должны быть в нормативном состоянии. Он выразил надежду, что план удастся выполнить досрочно — в следующем году.

Это высокая планка, но вполне реалистичная, добавил российский лидер.

Путин напомнил, что сроки реализации национальных проектов 2018 года заканчиваются уже в 2024 году. Во время разработки последующего плана нужно определить новые цели развития. Президент призвал расширить горизонт планирования до 2036 года.