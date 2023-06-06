Транспорт 06 июня 2023, 14:49 Работы по модернизации ОРК в электродепо «Владыкино» почти завершились Заммэра Москвы Бочкарев: модернизация ОРК в электродепо «Владыкино» почти закончилась Информационный Центр Правительства Москвы

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Модернизация действующего отстойно-ремонтного корпуса (ОРК) находится на финальной стадии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра рассказал, что в обновленном ОРК теперь разместились 48 канав для ремонта подвижного состава и трехуровневая площадка для ремонта вагонов. Здание расширили, благодаря чему в нем смогли дополнительно обустроить девять канав. Общая площадь корпуса увеличилась более чем на восемь тысяч квадратных метров.

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Также в новых пролетах отстойно-ремонтного корпуса установили системы вакуумной очистки и воздухоснабжения и уложили 118 тысяч метров силового и слаботочного кабеля, порядка 20 тысяч метров трубопроводов и 1,2 тысячи метров воздуховодов.

План реконструкции электродепо «Владыкино» включил создание 11 новых объектов, среди которых — объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП), склад эскалаторного оборудования, блочная трансформаторная подстанция, 200-метровая кабельная эстакада.

Электродепо «Владыкино» обслуживает подвижной состав Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Оно расположено на севере Москвы.