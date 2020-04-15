Петербургские каршеринги будут штрафовать за работу в карантин

Каршеринг-сервисам будут приходить немаленькие штрафы за нарушение временного запрета на работу в Санкт-Петербурге. Их заставят платить по 500 тысяч рублей за каждое нарушение.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора города Евгения Елина, на каршеринги будут заводить административные дела.

«В случае выявления нарушения предписания Роспотребнадзором в отношении юридического лица будет возбуждено дело об административном правонарушении. Компании будет грозить штраф от 200 до 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении ведомства.

Власти города будут расценивать работу сервисов аренды машин как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Постановление о запрете работы каршерингов в Петербурге подписал 13 апреля губернатор города Александр Беглов.

Режим самоизоляции делает свое дело. Москвичи не ездят лишний раз по улицам, поэтому на дорогах столицы почти нет автомобилей. В городе стало на 86% меньше транспорта, чем было в начале марта. А вот таксисты из-за снизившегося пассажиропотока намерены доставлять на дом продукты и лекарства.