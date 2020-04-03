Работу одного из видов городского транспорта Москвы приостановили

В сообщении говорится, что главным приоритетом в сложившихся условиях остается здоровье пассажиров и работников канатной дороги. Из-за введенной руководством столицы самоизоляции перевозка пассажиров приостанавливается до снятия введенных мер.

Однако ограничением проезда только на одной канатной дороге дело в Москве не ограничится. В пресс-службе столичного дептранса сообщили, что у части маршрутов наземного транспорта изменится расписание. Это связано с тем, что часть крупных предприятий остановила свою работу, а их служащие ушли на режим самоизоляции. В итоге транспорт уже не так востребован. Полностью отменять маршруты не будут, но расписание скорректировали.

Метро, МЦК, МЦД и 300 маршрутов наземного транспорта будут работать по расписанию буднего дня.

Режим повышенной готовности в Москве продлится до 1 мая. Вместе с ним останется и самоизоляция для жителей российской столицы. Горожанам рекомендовали без лишней надобности не покидать квартиры.

Это можно делать только для посещения больниц, похода в аптеку или магазин в шаговой доступности. Можно выгулять домашнего питомца при условии, если не отходить от дома дальше чем на 100 метров. Еще на запретили выкидывать мусор.

А вот тем, кто находится дома на лечении от легкой формы коронавирусной инфекции, покидать квартиры нельзя. Иначе можно получить штраф четыре тысячи рублей. Сегодня первых трех таких беглецов уже поймали.