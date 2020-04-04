Работу общественного транспорта скорректировали в Москве

Метро, МДК и МЦД будут работать в Москве в режиме рабочего дня. Городские власти решили не сокращать количество поездов, чтобы люди не толпились и соблюдали безопасную дистанцию в 1,5 метра.

Как сообщил официальный сайт мэра Москвы, по графику рабочего дня будут работать и 300 самых популярных маршрутов наземного транспорта. Оставшиеся автобусы и электробусы будут ходить с увеличенными интервалами по графику, который максимально приблизили к графику будней. На всех маршрутах ведется онлайн-наблюдение.

В метро продолжается ежедневная дезинфекция не только поездов, турникетов и билетных автоматов, но и тоннелей. Ранее стало известно, что в этом году из-за пандемии коронавируса на пасхальные праздники в Москве не будут ходить специальные автобусы до кладбищ.

Режим жесткой изоляции действует в Москве и большинстве регионов России с 30 марта. Согласно введенным мерам людям запрещено выходить на улицу без особой нужды. По последним данным, в России 4149 человек заразились коронавирусом. Большинство из них — в Москве. Жертвами COVID-19 стали 34 человека.