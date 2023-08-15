15 августа 2023, 16:50
Работу краболова-процессора, построенного в Нижнем Новгороде, проверили в Финском заливе
Серию из пяти краболовов строит завод «Красное Сормово» по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума. Первое судно уже прошло проверку в Финском заливе. Об этом сообщило издание pravda-nn.ru.
Во время испытаний эксперты проверили ходовые характеристики краболова, его пропульсивный комплекс, системы связи, автоматики, навигации, а также прочее оборудование.
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Как отметили специалисты, запланированная программа испытаний выполнена в полном объеме.
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