Транспорт 15 августа 2023, 16:50 Работу краболова-процессора, построенного в Нижнем Новгороде, проверили в Финском заливе

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Серию из пяти краболовов строит завод «Красное Сормово» по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума. Первое судно уже прошло проверку в Финском заливе. Об этом сообщило издание pravda-nn.ru.

Во время испытаний эксперты проверили ходовые характеристики краболова, его пропульсивный комплекс, системы связи, автоматики, навигации, а также прочее оборудование.

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Как отметили специалисты, запланированная программа испытаний выполнена в полном объеме.