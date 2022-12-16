Транспорт 16 декабря 2022, 18:58 Работу Керченской переправы остановили из-за непогоды Минтранспорта Крыма Лукашенко: Керченская переправа временно не работает из-за непогоды РИА «Новости»

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Керченская переправа временно не работает. Движение паромов приостановили из-за непогоды. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено по погодным условиям», — написал он.

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Ранее в Крыму продлили штормовое предупреждение до 16 декабря в связи с Балканским циклоном. Он принес с собой дожди, сильный ветер и снижение температуры до минусовых отметок.

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Москва и Санкт-Петербург в эти же дни переживают мощные снегопады. Дептранс прогнозирует москвичам девятибалльные пробки из-за снега. Синоптики подсчитали, что за половину декабря в столице уже выпало 112% месячной нормы осадков. И пока снег продолжит идти.

А на дорогах Санкт-Петербурга из-за потепления образуется «снежная каша», которая тоже значительно затрудняет движение транспорта.