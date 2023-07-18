Транспорт 18 июля 2023, 21:54 Работу Керченской паромной переправы временно приостановили Работу Керченской паромной переправы приостановили до 05:00 19 июля РИА «Новости»

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Керченская паромная переправа приостановила работу с 22:00 вторника, 18 июля, до 05:00 среды, 19 июля. Об этом предупредили в Telegram-канале ГУ МЧС Республики Крым.

«По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 до 05:00», — сообщили в республиканском МЧС.

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Причина такого решения не уточняется. Однако утром 18 июля в МЧС также сообщили о приостановке работы переправы в связи с ухудшением погодных условий. Как уточняли в министерстве, порывы ветра достигали 17 метров в секунду.

Представители МЧС уже останавливали работу переправы из-за непогоды. Такое было 9 и 10 июля. Тогда причиной приостановки работы также был сильный ветер.

Резкие ухудшения погодных условий спрогнозировали и в Москве. В столичном главке МЧС предупреждали, что до утра 19 июля жителей и гостей города ожидают кратковременные дожди, местами ливни, гроза. Спасатели посоветовали водителям не ставить автомобили под деревьями, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные конструкции и щиты.