Транспорт 18 июля 2023, 05:34 Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды ГУ МЧС по Крыму: работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды РИА «Новости»

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Ухудшение погодных условий стало причиной приостановки работы Керченской паромной переправы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 17 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — сообщили в республиканском главке МЧС.

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Движение по Керченской паромной переправе временно закрывали в минувшее воскресенье, 16 июля. Однако тогда не сообщалось о причинах такого решения. За неделю до этого — 9 и 10 июля — представители МЧС также останавливали работу переправы из-за непогоды. В регионе поднялся очень сильный ветер.

В понедельник, 17 июля, на Екатеринбург обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. Часть улиц и зданий в результате непогоды оказались затопленными, а некоторые районы остались без электричества. Местные жители опубликовали кадры, судя по которым, автомобили также с трудом пробирались по улицам города. Как отмечали СМИ, большой потоп наблюдался на перекрестке Луначарского — Шарташская, на Щербакова и Бакинский комиссаров.