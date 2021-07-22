Работники ОЖД примут участие в решении транспортного вопроса после закрытия «Ладожской»

Станцию метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге планируют закрывать на капитальный ремонт. Сотрудники Октябрьской магистрали предложили варианты решения транспортных вопросов, которые могут возникнуть у жителей Красногвардейского района в связи с ремонтом. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Станцию планируют закрыть летом 2022 года. Ремонт займет почти год. Каждый месяц станцией пользуются около 2,38 миллиона пассажиров. «Октябрьская железная дорога в ближайшее время подготовит свои предложения по оптимизации пассажирских потоков. Предложения будут направлены в Комитет по транспорту Санкт-Петербурга для оценки и включения их в общую временную схему перераспределения пассажирских и транспортных потоков», — заявили представители железнодорожного департамента.