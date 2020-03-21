Работникам ЦППК выдали маски и перчатки для защиты от коронавируса

Контролеры и кассиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) рискуют здоровьем на своей работе каждый день. Они обслуживают большое количество граждан, а значит, в условиях пандемии коронавируса они попадают в зону риска.

Для защиты кассирам и контролерам ЦППК выдали более 50 тысяч масок и более 11 тысяч перчаток. Всего средства защиты получили более 6,5 тысячи сотрудников компании. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Теперь перед выходом на смену контролеры и кассиры получают набор для защиты от коронавируса: три маски, три пары перчаток и антисептик для рук.

По правилам маску нельзя носить более двух-трех часов. Снимать ее с лица лучше перчатками, которые уже надеты на руки. После этого использованные средства надо выкинуть, обработать руки антисептиком и надеть свежие маску и перчатки.

Защитных средств хватит на всех. Компания закупит еще 100 тысяч масок.

Дополнительные дозаторы с антисептиками установили в туалетных комплексах на станциях, в электропоездах, депо и головном офисе компании.

Перевозчик обратился к пассажирам с просьбой реже оплачивать свой проезд наличными. Приобрести билет в кассах и билетных автоматах можно при помощи банковских карт, а также сервисов Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay. Купить разовый билет на электричку пассажиры могут в приложении «Расписание и билеты ЦППК», а на фирменные экспрессы — на сайте компании.

В Московской области, как и по всей России, ввели режим повышенной готовности. Жители, которые вернулись из стран, где уже выявили коронавирус, могут обратиться на горячую линию 8−800−550−50−30. Операторы ответят на все вопросы и подскажут, где можно сдать тест.

На сегодня по России количество зараженных составило 253 человека. Выздоровели 12 человек. Как сообщил сайт «Дни.ру», за минувшие сутки восемь вылечившихся находились в Москве.