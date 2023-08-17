Транспорт 17 августа 2023, 20:00 Рабочую группу создадут для реализации проекта ВСМ между Москвой и Петербургом Минтранс: для реализации проекта ВСМ Москва — Петербург создадут рабочую группу РИА «Новости»

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Для реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург создадут специальную рабочую группу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

Помимо этого, министерство вместе с другими организациями займется проработкой вариантов развития железнодорожной ВСМ и на других направлениях, помимо маршрута между столицей и Петербургом, добавили в Минтрансе.

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Глава РЖД Олег Белозеров ранее указал на важность запуска ВСМ между Москвой и Петербургом для развития как пассажирских, так и грузовых перевозок.

«По направлениям, обозначенным в рамках магистрали, идет пассажирское и грузовое движение», — указал он.

Однако, как пояснил Белозеров, в ряде случае есть потери в графике движения из-за разности скоростей. А ВСМ позволит развиваться, в том числе и грузоотправителям.