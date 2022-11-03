Рабочие заменят аварийное трамвайное полотно в двух районах Нижнего Новгорода | 360°

Транспорт 03 ноября 2022, 16:17 Рабочие заменят аварийное трамвайное полотно в двух районах Нижнего Новгорода

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В Минтрансе Нижегородской области сообщили о замене трамвайного полотна в двух района Нижнего Новгорода. К ремонтным работам планируется приступить 5 ноября, написало НИА «Нижний Новгород».

Жителей города предупреждают о временном прекращении движения трамваев № 6 и № 7 от остановки «Улица Чебоксарская» в сторону Сормовского района.

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На время ремонтных работ Минтранс возобновит движение троллейбуса № 5 от улицы Старая Канава (остановка Мост). От поселка Новая Стройка будет курсировать автобус А-89.

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