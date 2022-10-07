Рабочие возведут новую электроподстанцию в рамках строительства метро в Нижнем Новгороде | 360°

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Рабочие возведут новую электроподстанцию в рамках строительства метро в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к строительству метро. Сейчас на улице Горького создается новая электроподстанция, сообщило издание pravda-nn.ru со ссылкой на группу «ВКонтакте» «Метро НН. Наше. Новое».

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Мощность новой электроподстанции составляет 2,5 мегаватта. Также для питания тоннелепроходческого щита создадут отдельную ветку электроснабжения.

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