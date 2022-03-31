QR-коды заменят билеты на наземный транспорт в Петербурге

Способы оплаты за проезд изменятся в наземном транспорте Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Маршрутки будут заменены автобусами, в которых расплатиться можно будет только безналичным способом при помощи карт Visa, Mastercard и МИР, Единой карты петербуржца, «Подорожника», или одноразовым QR-кодом. Последние будут выдавать вместо билетов.

Их можно будет купить в кассе метро и необходимо использовать в течение 72 часов. Иначе QR-код обнулится.