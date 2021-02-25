QR-коды с информацией о водителе разместят в такси

В салоне каждого автомобиля такси необходимо разместить информацию о перевозчике и сроке действия его разрешения на работу, а также фамилию, имя и отчество водителя. Об этом говорится в проекте профильного закона о такси, сообщила «Парламентская газета».

Также важно предоставить данные о государственном регистрационном номере транспортного средства, о наименовании перевозчика, номере записи его в региональном реестре, о предоставлении перевозчику легковым такси разрешения и сроке его действия.

Клиенту будет доступен номер телефона для жалоб и предложений в адрес организатора перевозки.

«По решению каждого региона, как предполагает законопроект, вся эта информация может быть представлена в формате QR-кода, который считывается и расшифровывается любым современным смартфоном», — рассказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

QR-код нужно разметить на виду у пассажира.

Сейчас чиновники активно работают над новым законопроектом «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вопросом занимаются сенаторы, депутаты Государственной Думы, представители Минэкономразвития, Минтранса и отрасли.