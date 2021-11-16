QR-коды понадобятся пассажирам зарубежных авиакомпаний на рейсах в Россию

Продажа билетов и допуск на борт самолета по QR-кодам будет действовать и для зарубежных авиакомпаний, которые совершают рейсы в Россию. Об этом сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов в рамках Транспортной недели.

Его слова процитировал ТАСС. Он также подчеркнул, что Минтранс планирует принять этот закон уже в 2021 году.

«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом» , — сказал он.

При этом иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту. Богданов подчеркнул, что Минтранс рассматривает возможность ввести субсидии для авиакомпаний, потому что у них могут возникнуть трудности с бизнесом.

Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесло в Госдуму правительство России. Один проект вводит QR-коды на авиа- и железнодорожном транспорте для международных и междугородных перевозок.

Пассажиры должны будут предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного ковида, чтобы воспользоваться услугами перевозчика. Дату начала действия этих требований установит правительство.