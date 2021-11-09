СМИ: РЖД начали готовиться к вводу системы проверки QR-кодов у пассажиров

РЖД готовятся к введению системы проверки QR-кодов у всех пассажиров. Об этом сообщил портал Vgudok со ссылкой на телеграмму начальника управления информационных технологий ФПК по Ростовской области Михаила Жукова.

Согласно информации портала, начальник управления подписал телеграмму 3 ноября. В документе сказано, что на всех устройствах контроля электронных билетов должно быть установлено программное обеспечение для проверки QR-кодов. Это связано с «планируемым решением правительства РФ об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира о вакцинации».

Также Жуков поручил обеспечить проводников необходимыми инструкциями. Специалисты должны будут отчитаться о проделанной работе до 15 ноября. В связи с этим авторы статьи сделали вывод, что обязательную проверку могут ввести в конце ноября или в начале декабря.

Ранее штрафы за отсутствие QR-кодов предложил ввести председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Он пояснил, что чем жестче станут карантинные меры, тем лучше станет ситуация с коронавирусом.