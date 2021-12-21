Qatar Airways подала в суд на Airbus из-за повреждений на корпусах самолетов

Авиакомпания Qatar Airways подала в суд на производителей самолетов Airbus из-за быстрого износа обшивки самолетов. Qatar Airways перестала использовать 21 лайнер A350, произведенный Airbus, заявив, что изъяны в обшивке могут сказаться на безопасности. О судебном споре написал Deutsche Welle.

Компания Airbus тоже предъявила претензии Qatar Airways, потому что ее представители не посчитали, что износ обшивки может представлять реальную угрозу. Производитель также утверждает, что корпуса его самолетов вполне безопасны, а внешние повреждения на них могли образоваться вследствие неаккуратной эксплуатации.

Сейчас у Qatar Airways есть 53 самолета от Airbus, но заказывать новые перевозчик не собирается.

«К сожалению, конструктивного решения с Airbus из-за быстрого возникновения коррозии на поверхности самолетов достичь не удалось. Поэтому нам пришлось добиваться своего через суды», — заявили в Qatar Airways.

В Airbus для разрешения спора посоветовали привлечь независимого эксперта. Однако документы, которые удалось достать агентству Reuters, показали, что еще у нескольких перевозчиков возникали похожие вопросы.