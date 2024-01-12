12 января 2024, 16:41
Путину рассказали о новых пассажирских вагонах с увеличенными полками и проходами
Глава РЖД Белозеров доложил Путину о новом виде пассажирских вагонов
В России появятся новые железнодорожные пассажирские вагоны габарита Т с удлиненными полками и расширенными проходами. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмму беседы опубликовала пресс-служба Кремля.
По словам Белозерова, новый вид пассажирских вагонов будет шире предыдущего на 30 сантиметров. Благодаря этому длина полки увеличится с 1,83 метра до двух.
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Глава РЖД отметил, что традиционная проблема в поездах — сложности с прохождением по вагону. В новом типе проход расширят на пять сантиметров.
«Появится дополнительное персональное пространство», — обратил внимание Белозеров.
Путин спросил, когда появятся новые вагоны. Глава РЖД ответил, что ждать вариант габарита Т нужно до декабря. Белозеров пояснил, что в конце 2024 года вагон пройдет сертификацию и встанет в строй.
Президент России ранее назвал увеличение скорости перевозок генеральной задачей РЖД. По словам главы государства, сначала нужно решить этот вопрос в европейской части страны, а затем двигаться на Урал.
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