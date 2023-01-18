Транспорт 18 января 2023, 15:48 Путину представили образец электрокроссовера E-Neva Путин призвал расширять внутренний автомобильный рынок России РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин приехал на Обуховский завод концерна «Алмаз-Антей» в Санкт-Петербурге и осмотрел экспериментальную версию электрического кроссовера С-класса E-Neva Российский лидер подчеркнул необходимость развивать российский автопром, написало РИА «Новости».

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У E-Neva — батарея увеличенной емкости, полный привод. Глава государства открыл переднюю и заднюю двери электрокара, заглянул в салон. Ему также показали полноприводный грузовой автомобиль для гражданских целей БАЗ-S36A11.

Представители завода дали российскому лидеру осмотреть экспериментальный образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы. Предполагается, что на ее базе можно создавать типы кузовов различной грузоподъемности и размера.

Благодаря платформе электрокары E-Neva могут получить гибридную газоэлектрическую тяговую систему или электрическую систему.

«Продолжайте. <...> Надо расширять внутренний рынок. Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте», — сказал Путин.

Кроме того, он осмотрел медицинской оборудование, которое производит завод, и мобильный радиомаяк «Мангуст».