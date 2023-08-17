Транспорт 17 августа 2023, 20:59 Путина удивили «вечные» автобусы Путин удивился, что автобусы в России не имеют срока службы Freepik

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Президент России Владимир Путин удивился, что российские автобусы не имеют официально установленного срока службы. Об этом глава государства заявил во время заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.

По словам Путина, в первую очередь надо четко сформулировать критерии обновления общественного транспорта.

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«К примеру, автобусы — единственный на сегодня вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы. Странно даже это звучит, но, тем не менее, это так», — отметил российский лидер.

Другая проблема — невысокие зарплаты водителей. По словам президента, необходимо разработать меры по повышению привлекательности этой профессии.

Владимир Путин пообещал, что на заседании также рассмотрят проблему стоимости услуг общественного транспорта, потому что эта проблема волнует многих людей.

Президент поручил правительству найти финансирование для обновления парка общественного транспорта в российских регионах — в том числе, на новых территориях.