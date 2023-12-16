Транспорт 16 декабря 2023, 11:14 Путин запустил движение по новому тоннелю Транссиба в Приамурье Путин открыл движение поездов в новом Керакском тоннеле в Амурской области РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин принял участие в открытии нового двухпутного Керакского тоннеля на Транссибе. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Торжественная церемония запуска поездов прошла 15 декабря в Москве в рамках IV Железнодорожного съезда. Новый тоннель в Амурской области позволит существенно увеличить пропускную способность перегона Транссиба Ковали — Ульручьи и повысит скорость движения на Восточном полигоне железных дорог.

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«Пути в тоннеле смонтированы по технологии пониженной вибрации, при которой полушпалы, залитые в бетон, укладывают на тонкую прослойку полимерного материала», — отметили в пресс-службе.

Несмотря на сложные условия, специалистам удалось завершить строительство сооружения раньше срока, с опережением графика на девять месяцев. Тоннель имеет протяженность 926 метров, при его создании специалисты сделали проход через крепкие горные породы и два геологических разлома.

Ранее Путин анонсировал «десятилетие большой стройки» в России. Он пообещал, что в стране создадут сеть высокоскоростных железных магистралей.