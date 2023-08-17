Транспорт 17 августа 2023, 19:37 Путин заявил о буме по личным автомобилям в России в последнее 10-летие Путин: в России в последние 10 лет наблюдается бум по личным автомобилям РИА «Новости»

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В последнее десятилетие Россия переживает бум по личным автомобилям, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Вместе с тем, по словам главы государства, постепенно эта тенденция меняется.

Президент обратил внимание, что каждый год в России автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят более 10 миллиардов человек. На метро приходится три миллиарда пассажиров и более миллиарда — на пригородный железнодорожный транспорт.

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«Это при том, что в последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей», — указал Путин.

На фоне этого, по его словам, в крупных городах популярность общественного транспорта заметно снижалась. Однако этот тренд начал постепенно меняться.

«Все больше людей предпочитают именно общественный транспорт как более быстрый, доступный и экономичный», — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что такая тенденция наблюдается главным образом в городах, где все виды транспорта объединены в единую и удобную для жителей систему.