Транспорт 17 августа 2023, 17:01 Путин в «Манеже» осмотрел обновленные поезда московского метро и МЦД Путин ознакомился с новейшими вагонами МЦД и метро Москвы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин посетил выставку «Год нового транспортного каркаса» в Центральном выставочном зале «Манеж». Мэр Москвы Сергей Собянин показал главе государства современные поезда, курсирующие по московскому метро и МЦД. Об этом сообщил ТАСС.

Собянин сопроводил Путина в выставочный павильон «Депо» с новейшими вагонами столичного метро и Московских центральных диаметров.

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Машинист Владимир Коннов рассказал главе государства о вагоне «Москва-2020». Его коллега Артем Чалых ознакомил президента с характеристиками «Иволги 3.0».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор РЖД Олег Белозеров показали Путину интерактивную карту достижений транспортной системы города. В заключение Собянин кратко представил развитие московского транспорта.

Владимир Путин дал старт движению поездов на маршруте Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра. Он подчеркнул, что МЦД-3 востребован у сотен тысяч людей в столице и Подмосковье. Андрей Воробьев также заявил, что маршрут стал крупным и важным проектом для области.