Транспорт 21 декабря 2023, 14:27 Путин указал на стратегическое значение надежных российских дорог Путин: в РФ построят и реконструируют 31 тысячу километров дорог РИА «Новости»

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По итогам 2023 года в России построят и приведут в порядок 31 тысячу километров дорог разного уровня, в том числе местных. В будущем продолжат трассу «Восток» и объездные дороги в городах, заявил во время церемонии открытия завершающих участков автомобильной дороги М-12 президент Владимир Путин.

«В целом по России по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог», — сказал он.

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В российских регионах, в том числе Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, уложили рекордные 188 миллионов квадратных метров асфальтобетона. Путин назвал это весомым вкладом в развитие дорожной сети и повышение качества жизни.

Президент заявил, что надежные транспортные артерии имеют для России принципиальное стратегическое значение. По этой причине планы в сфере дорожного строительства реализуют в полном объеме. В числе приоритетов — дальнейшее развитие трассы «Восток», которую продлят до Екатеринбурга и Тюмени, строительство обходов Тюмени, Омска, Кемерова, Новороссийска, Канска.

Скоростную трассу М-12 «Восток» между Москвой и Казанью протяженностью 810 километров уложили с опережением срока. Она позволила сократить время в пути почти вдвое, с 12 до 6,5 часа.